Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli

Fransa Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "tabusuz" bir tartışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa, Ankara ile ilişkilerin geleceğine dair beklentiler konusunda Avrupa Birliği'nin en kısa sürede tabusuz ve naif olmayan şekilde kapsamlı bir tartışma başlatmasının gerekli olduğu görüşünde" ifadesini kullandı. Fransız Bakan, AB'nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2018 yılında Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurularak ortaklık için çaba gösterilmesini gündeme getirmişti.

Türkiye'nin Libya'daki rolü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli savaşçıları gönderdiği şeklindeki iddialara işaret eden Bakan, Libya'nın "Suriyeleştiğini" belirterek "Libya'da Türkiye'nin oynamayı plandığı rol hakkında açıklamalara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.