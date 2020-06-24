HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli

Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli

24.06.2020 20:43 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, AB'ye Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin "tabusuz" bir şekilde tartışılması çağrısında bulundu.

Fransa: AB Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmeli

Fransa Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda "tabusuz" bir tartışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Fransa, Ankara ile ilişkilerin geleceğine dair beklentiler konusunda Avrupa Birliği'nin en kısa sürede tabusuz ve naif olmayan şekilde kapsamlı bir tartışma başlatmasının gerekli olduğu görüşünde" ifadesini kullandı. Fransız Bakan, AB'nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2018 yılında Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurularak ortaklık için çaba gösterilmesini gündeme getirmişti.

Türkiye'nin Libya'daki rolü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli savaşçıları gönderdiği şeklindeki iddialara işaret eden Bakan, Libya'nın "Suriyeleştiğini" belirterek "Libya'da Türkiye'nin oynamayı plandığı rol hakkında açıklamalara ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Ankara-Paris gerginliği

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamalarının Ankara ile Paris arasında Libya nedeniyle gerginliğın tırmandığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynadığı şeklindeki açıklamasına Türkiye sert tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya'da General Halife Hafter'i destekleyen Fransa'nın ülkenin "kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu" bulunduğu belirterek, "Libya'da esas tehlikeli oyunu Fransa'nın" oynadığını ifade etmişti.

Fransız savaş gemisinin Akdeniz'de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası da NATO üyesi iki ülke arasında gerilim yaratmıştı. Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisinin Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk fırkateynlerinin "son derece saldırgan" bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü. Türkiye ise bu iddiaları yalanlamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirmişti.

AFP,Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybettiABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti
Ankara LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriAnkara LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Vali açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

Vali açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Diğer Haberler
İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Pakistan’da Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli birden dikildi

Pakistan’da Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli birden dikildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 841 kişi hayatını kaybetti

İsrail polisi Kudüs'te Türk bayraklı tabelayı söktü

İsrail polisi Kudüs'te Türk bayraklı tabelayı söktü!

Kıbrıs Rum Kesimi kabinesinde deprem

Kıbrıs Rum Kesimi kabinesinde deprem

Afrin'de bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.