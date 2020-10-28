HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa AB'den Türkiye'ye Yaptırım İsteyecek

Fransa AB'den Türkiye'ye Yaptırım İsteyecek

28.10.2020 22:15 | Son Güncelleme

Senato’da karikatür krizine ilişkin konuşan AB Bakanı Clément Beaune, "Muhtemel yaptırım araçları dahil olmak üzere, Avrupa’nın güçlü tepki göstermesi için baskı yapacağız” dedi

Fransa AB'den Türkiye'ye Yaptırım İsteyecek

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan karikatür krizinin ardından, Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clément Beaune, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isteyeceklerini açıkladı.

AB ile Türkiye arasındaki gerginliğin pek çok çekişmeli noktada tırmanmaya başladığı bir dönemde yaşanan son karikatür krizi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandırmış oldu.

Paris’in, Ankara Büyükelçisi Herve Margo’yu merkeze çağırmasından birkaç gün sonra yaşanan karikatür krizine ilişkin Senato’da konuşan AB Bakanı Clément Beaune, "Muhtemel yaptırım araçları dahil olmak üzere, Avrupa’nın güçlü tepki göstermesi için baskı yapacağız” dedi.

Beaune, Fransız senatörlere, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan her gün, kabul edilemez sınırları zorluyor. Uzun süre bu tavır karşısında naif kaldık. Erdoğan’ın cumhurbaşkanımıza yönelttiği son hakaretler Türkiye’nin provokasyonları arttırma stratejisini gözler önüne seriyor. Ancak bu son gelişme, AB içinde bilinçlenme yarattı. AB üyelerinin desteği, birlik içinde, katı tutum alınması yönünde yeni bir uzlaşmanın göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akıl sağlığını sorgulamış, bunun üzerine Fransız Dışişleri, Ankara Büyükelçisi Herve Margo’yu geri çekmişti. Macron’un, Hz. Muhammed karikatürlerine destek vermesi üzerine, Erdoğan, Türk vatandaşlarını Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırdı. Bu çağrıya Fransa, yaptırım kartıyla karşılık vererek, AB içinde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını gündeme getireceklerini bildirdi.

Fransa ve Türkiye, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ konusunda da sorunlar yaşıyor. AB liderleri, son zirvede Türkiye’ye Libya ve Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalar nedeniyle yaptırım uygulanıp-uygulanmayacağına karar vermek için Aralık ayına kadar süre verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Horoz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdüHoroz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdü
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Diğer Haberler
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı! 30 Ekim'den itibaren başlayacak
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
Fransa'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Fransa'nın Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
Yasa dışı horoz dövüşü baskınında horoz polisi öldürdü
Horoz dövüşü baskınında korkunç olay! Horoz, polisi öldürdü
Dikkat çeken araştırma: Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i...
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Şili’de 5.8 büyüklüğünde deprem
Porto Riko’da yolcu uçağında ‘maske’ kavgası
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Elektroşokla etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.