Fransa AB'den Türkiye'ye Yaptırım İsteyecek

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan karikatür krizinin ardından, Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clément Beaune, AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isteyeceklerini açıkladı.

AB ile Türkiye arasındaki gerginliğin pek çok çekişmeli noktada tırmanmaya başladığı bir dönemde yaşanan son karikatür krizi, iki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandırmış oldu.

Paris’in, Ankara Büyükelçisi Herve Margo’yu merkeze çağırmasından birkaç gün sonra yaşanan karikatür krizine ilişkin Senato’da konuşan AB Bakanı Clément Beaune, "Muhtemel yaptırım araçları dahil olmak üzere, Avrupa’nın güçlü tepki göstermesi için baskı yapacağız” dedi.

Beaune, Fransız senatörlere, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan her gün, kabul edilemez sınırları zorluyor. Uzun süre bu tavır karşısında naif kaldık. Erdoğan’ın cumhurbaşkanımıza yönelttiği son hakaretler Türkiye’nin provokasyonları arttırma stratejisini gözler önüne seriyor. Ancak bu son gelişme, AB içinde bilinçlenme yarattı. AB üyelerinin desteği, birlik içinde, katı tutum alınması yönünde yeni bir uzlaşmanın göstergesidir" dedi.