Fransa açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 2’si çocuk 4 ölü

Fransa’da açıklarında içinde 18 göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa ve İngiltere arasında göçmenlerin geçmeye çalıştığı Manş Denizi yine insanlık dramına sahne oldu. Fransa’nın kuzeyinde bulunan Dunkerque kenti yakınlarında bulunan Loon-Plage açıklarında içinde 18 göçmenin bulunduğu bir tekne alabora oldu. Tekneyi fark ederek uyarı alarmını çalan bir İngiliz yatının haber vermesiyle bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Yaşanan olayda 1’i erkek, 1’i kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden çocuklardan birinin 5, diğerinin 8 yaşında olduğu ifade edildi.

Dunkerque Savcılığı, yaşanan olaya yönelik soruşturma başlattı. Dunkerque Cumhuriyet savcısı Sebastien Pive, olayla ilgili 6 mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bölgenin denizcilik otoritesi ise Ağustos 2020’den beri 4 binden fazla göçmenin Fransa ve İngiltere arasındaki bölgeyi aşmayı denediğini belirtti.

