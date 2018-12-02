Fransa alev alev! İçişleri Bakanı 'bir tabu değil' deyip sinyali verdi

Fransa'da, akaryakıt zamlarının ardından başlayan gösteriler dün gece de devam etti. 'Sarı Yelekler'in iki hafta içerisinde gerçekleştirdiği 3. eylemin ardından başkent Paris adeta yangın yerine döndü.

17'Sİ POLİS, 110 KİŞİ GÖSTERİLERDE YARALANDI



İHA'da yer alan habere göre özellikle şiddet olaylarının yaşandığı başkent Paris'te, İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 287 gözaltı gerçekleşti ve 17’si güvenlik güçleri mensubu toplam 110 yaralandı.

65 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR, GÖSTERİCİ SAYISI 75 BİN



Fransa çapında 65 bin güvenlik güçleri mensubu görevlendirilirken yine ülke çapında 75 bin kişinin Sarı Yelekler eylemine katıldığı bildirildi. Fransa’nın diğer bölgeleri ise daha sakin değildi.

190 YERDE YANGIN ÇIKTI, 6 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ



İtfaiye ekiplerinin de yoğun çalıştığı günde 6 binanın ateşe verildiği 190 yangına da müdahale edildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde büyük yangınlar çıkarıldığı, Puy-en-Velay’de valiliğin ateşe verildiği ve Bordeaux’da patlama sebebiyle bir vatandaşın elini kaybettiği öğrenildi.