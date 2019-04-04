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Fransa Anayasa Mahkemesinden eylemcilere ceza öngören yasa tasarısına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:11 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, tehdit oluşturanların gösterilere katılmasının yasaklanması için valilere yetki veren maddeyi, düşünce ve eylem hakkına aykırı buldu

PARİS (AA) - Fransa Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'te kabul edilen ve eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısını eleştirdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahkeme, hükümetin sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için hazırladığı ve eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısını inceledi.

Bu kapsamda, tehdit oluşturanların gösterilere katılmasının yasaklanması için valilere yetki verilmesine ilişkin madde, düşünce ve eylem hakkına aykırı bulundu.

Bu düzenlemenin uygulanabilecek kişi sayısı bakımından orantısız olduğu, söz konusu yasağın gerekçelerinin belirsizlikler taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, Mahkeme, tasarı kapsamında polislere, gösteri öncesinde üst arama, hakimlere de adli kontrol altında bulunan kişinin eyleme katılmasını yasaklama yetkisi veren maddelere ilişkin eleştiride bulunmadı. Ayrıca, protestolarda maske takanların bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören maddenin de kanunlarla çelişmediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasa tasarısı yürürlüğe girmeden önce Anayasa Mahkemesince incelenmesini istemişti.

- Tasarı

Hükümetin hazırladığı düzenlemeye göre, gösterilerde maske takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verilebilecek. Valiler, tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklayabilecek ve yasağa rağmen gösteriye katılanlar, 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılabilecek.

İzin almadan gösteri yapanlar ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılmasını öngören düzenlemede, ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanması isteniyor.

Hükümetin bu tasarıyla sarı yeleklilere karşı tutumunu sertleştireceği belirtiliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti.

Mijatovic, "Bu hassas durumda hükumet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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eylemcilere ceza Fransa Sarı yelekliler

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