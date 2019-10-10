Fransa Ankara’nın Paris Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdı

VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Dışişleri Genel Sekreterliği’nin çağırdığı Hakkı Musa'ya, Fransa'nın ve AB'li müttefiklerinin çekinceleri aktarıldı. Dışişleri diplomatları Büyükelçi Hakkı Musa'ya, "Bu tek taraflı girişimi kınıyoruz. Bölgenin ve bizim güvenliğimizi tehdit eden bu operasyonu derhal durdurun. Bu operasyon IŞİD ile mücadeleyi de zayıflatır. Ayrıca sivil kayıpları da artırır. Operasyonun kapsam ve süresini de bilmiyoruz. Bu da endişe verici bir durum" dedi ve bu çekincelerin birinci elden Ankara'ya iletilmesini istedi.

Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde de Türkiye'ye "operasyona son vermesi" çağrılarını yineledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bilgi almak ve Fransa'nın operasyona ilişkin tepkilerini aktarmak üzere Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı çağırdı.

Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı bilgi almak ve Avrupa'nın tavrını doğrudan anlatmak için, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye IŞİD'i yeniden yapılandırma riski alıyor" derken, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da, Türkiye ve ABD dahil IŞİD'e karşı koalisyonu oluşturan 30 ülkeye acil toplantı çağrısı yaptıklarını açıkladı.

Büyükelçi Hakkı Musa da, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarının haklı olduğunu, başından beri bu kaygıları ilettiklerini, ancak gerek bu kaygılar konusunda, gerekse Türkiye'deki milyonlarca göçmenle ilgili Avrupa'nın Türkiye'nin çağrılarını dikkate almadığını" dile getirdi. Hakkı Musa, operasyonun süresi ve kapsamı hakkında ise bilgisi olmadığını iletti.

"Türkiye cihatçıları salıvermez"

Dışişleri'ne çağırıldıktan sonra Fransız RTL Radyosu'na konuk olan Büyükelçi Hakkı Musa, Avrupa'nın tepkilerine rağmen, Türkiye'nin bölgede “PKK terörüne karşı operasyon yaptığını ve operasyonun devam edeceğini” söyledi. Hakkı Musa, "Siz 10 bin kilometre uzaktan kendi ulusal güvenliğinizden endişe ediyorsunuz. Bizim sınırımızda güvenlik kaygısı taşımamız son derece normaldir" dedi.

"Yabancı cihatçı tutsakları ne yapacaksınız?" sorusuna da Büyükelçi Musa, "Bizim politikamız basit. Bu cihatçıların, mensup olduğu ülkelerin gelip kendi cihatçılarını almalarını bekliyoruz" yanıtını verdi. "Ya almazlarsa? Salıverecek misiniz?" sorusunu ise, "Hayır, hayır, o kadar basit değil. Siyah ve beyaz değil herşey. Türkiye, onlarla ilgilenecek. Ve onları bırakmayacak. Türkiye DEAŞ terörünün ne olduğunu çok iyi bilir. İşte bizim farkımız bu. Bz onların da tehlikesinin farkındayız" sözleriyle yanıtladı.