Fransa Ankara’nın Paris Büyükelçisini Dışişleri'ne Çağırdı

Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’yı bilgi almak ve Avrupa'nın tavrını doğrudan anlatmak için, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye IŞİD'i yeniden yapılandırma riski alıyor" derken, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da, Türkiye ve ABD dahil IŞİD'e karşı koalisyonu oluşturan 30 ülkeye acil toplantı çağrısı yaptıklarını açıkladı.
Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde de Türkiye'ye "operasyona son vermesi" çağrılarını yineledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bilgi almak ve Fransa'nın operasyona ilişkin tepkilerini aktarmak üzere Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı çağırdı.
VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Dışişleri Genel Sekreterliği’nin çağırdığı Hakkı Musa'ya, Fransa'nın ve AB'li müttefiklerinin çekinceleri aktarıldı. Dışişleri diplomatları Büyükelçi Hakkı Musa'ya, "Bu tek taraflı girişimi kınıyoruz. Bölgenin ve bizim güvenliğimizi tehdit eden bu operasyonu derhal durdurun. Bu operasyon IŞİD ile mücadeleyi de zayıflatır. Ayrıca sivil kayıpları da artırır. Operasyonun kapsam ve süresini de bilmiyoruz. Bu da endişe verici bir durum" dedi ve bu çekincelerin birinci elden Ankara'ya iletilmesini istedi.
Büyükelçi Hakkı Musa da, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarının haklı olduğunu, başından beri bu kaygıları ilettiklerini, ancak gerek bu kaygılar konusunda, gerekse Türkiye'deki milyonlarca göçmenle ilgili Avrupa'nın Türkiye'nin çağrılarını dikkate almadığını" dile getirdi. Hakkı Musa, operasyonun süresi ve kapsamı hakkında ise bilgisi olmadığını iletti.
"Türkiye cihatçıları salıvermez"
Dışişleri'ne çağırıldıktan sonra Fransız RTL Radyosu'na konuk olan Büyükelçi Hakkı Musa, Avrupa'nın tepkilerine rağmen, Türkiye'nin bölgede “PKK terörüne karşı operasyon yaptığını ve operasyonun devam edeceğini” söyledi. Hakkı Musa, "Siz 10 bin kilometre uzaktan kendi ulusal güvenliğinizden endişe ediyorsunuz. Bizim sınırımızda güvenlik kaygısı taşımamız son derece normaldir" dedi.
"Yabancı cihatçı tutsakları ne yapacaksınız?" sorusuna da Büyükelçi Musa, "Bizim politikamız basit. Bu cihatçıların, mensup olduğu ülkelerin gelip kendi cihatçılarını almalarını bekliyoruz" yanıtını verdi. "Ya almazlarsa? Salıverecek misiniz?" sorusunu ise, "Hayır, hayır, o kadar basit değil. Siyah ve beyaz değil herşey. Türkiye, onlarla ilgilenecek. Ve onları bırakmayacak. Türkiye DEAŞ terörünün ne olduğunu çok iyi bilir. İşte bizim farkımız bu. Bz onların da tehlikesinin farkındayız" sözleriyle yanıtladı.
Erdoğan'ın "Ey Avrupa, 3,6 milyon göçmene kapıları açarız" sözlerinin sorulması üzerine de, "Bugün soruyorum hangi ülke 100 bin, 50 bin göçmeni almayı kabul eder? Biraz da bizim yaşadıklarımızı anlayın" yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasının ise sözkonusu olmadığını vurguladı.
Macron: "Türkiye risk alıyor"
Lyon'da katıdığı bir toplantıda düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği tek taraflı askeri saldırıyı kınıyorum ve bir an evvel bu saldırıya son verme çağrısı yapıyorum. Bu saldırı, IŞİD'in halifeliğini yeniden inşaa etmesi riskini taşıyor. Türkiye bu sorumluluğu alıyor" diye konuştu.
"Koalisyonu acil toplantıya çağırdık"
France 2 Televizyonu'na konuk olan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian da, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği saldırı tehlikelidir. Kürtler’in güvenliği açısından da tehlikeli. Tehlikeli, çünkü 5 yıldır savaştığımız IŞİD'e elverişli ortam hazırlıyor. Bir an evvel son bulmalıdır" diye konuştu. Le Drian, IŞİD mensubu cihatçıların serbest bırakılmasının, pek çok cihatçı terör saldırısına hedef olan Tükiye için de riskli olduğunu söyledi.
Bakan Le Drian, IŞİD'e karşı ABD yönetiminde oluşturulan koalisyona katılan ve aralarında ABD ile Türkiye'nin de olduğu 30 ülkeyi acil toplantıya çağırdıklarını da duyurdu. Fransız Bakan, "Bu uluslararası koalisyon toplanmalı, çünkü ortada yeni bir durum sözkonusu. Herkes masaya gelsin ve kendi sorumluluğunu alsın. Ne yapmak istediğini açıkça anlatsın. Çünkü IŞİD'e karşı savaşın yeniden başlaması riski var. Çünkü IŞİD ortaya çıkmak için sadece bu fırsatı bekliyor" dedi.
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