Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

PARİS (AA) - Fransa, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.

Elysee Sarayı, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"(Brexit) Çıkmazının çözümü ancak Londra'da bulunabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, Fransa'nın İngiliz parlamentosunda yapılan oylamanın sonucundan üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez." denildi.

Avrupa Birliği'nden ifade edildiği gibi Brexit anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "İngiltere müzakere süresinin uzatılmasını talep ederse bunu görüşürüz ve oy birliğiyle karar veririz. "Paris (İngiltere'nin AB'den ayrılacağı) 29 Mart'ta hazır olmak için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıklarına devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.