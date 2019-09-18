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Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Macron, saldırıyı incelemek ve araştırmak için Suudi Arabistan’a bir grup uzman göndereceklerini açıkladı. Ayrıca, Orta Doğu’da istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu dile getiren Macron, sabah saatlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fransa’nın Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu belirten Macron, “Suudi Arabistan’ın güvenliği ve istikrarı bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.
Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu.

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