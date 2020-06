"Fransa Artık Büyükler Liginde Oynamıyor"

"Bütün bu olumsuz gelişmelerin içinde umut aramak için Fransızların geçmişte gurur duydukları ve ortak yaşamın birleştiricisi olan kurumlara, okul ve hastanelere olan bağlılığına güvenmeliyiz. Her iki kurumu da iyileştirmek bizim elimizde! Ama her şeyden önce ülkemizin zaafiyetleri ve hatalarını incelemek için bir muhasebeye ihtiyacımız var. Bu kriz, ülkemiz için bir doğruluk testi olabilir. Fransızlar kendi kendilerine hikayeler anlatmayı bırakmalı ve bu gelişmelerle yüzleşmeli. Eğer bunu başarırsak bu çok büyük bir adım olurdu. "

Filozof Michel Onfray ve aşırı sağcı gazeteci yazar Eric Zemmour da Corona virüsünün Fransa'yı "büyükler kümesinden düşürdüğü ve ekonomisi tümüyle dışa bağımlı ortalama bir ülke haline getirdiği" görüşlerine destek vererek, bir an evvel "ulusal ekonomi politikalarının uygulanmaya konması gerektiğini" dile getirdi.

New York Times'dan alaylı Fransa yazısı

Amerika'nın büyük gazetelerinden New York Times, Fransızların kendi hükümetlerine karşı sert olmalarını içeren bir başyazı yayınlayarak, "Macron, virüsü yendi, İtalya'dan, İspanya'dan, ABD'den ve İngiltere'den daha iyi bir mücadele verdi. İnsanlar yemek kuyruklarında daha az bekledi, zor durumda olanlara yardım geldi, işsizlik parası ödendi, sağlık alanında adımlar atıldı ve sonunda epideminin hızı kesildi. Ama Macron hala popüler değil ve Fransızlar bu yönetimden etkilenmemişe benziyor. Bu gerçeği hiçbir zaman mutlu olmayan Fransızlara söylemeyin, zira Fransızlar hükümetlerine karşı çok acımasız eleştiriler yöneltmeye devam ediyor" diyerek alaylı bir dil kullandı.

Fransa'da oyları giderek artan Yeşiller Partisi lideri Yannick Jadot, LCI haber kanalına, Fransızlar'ı "mazoşist olmakla" eleştiren New York Times gazetesinin yorumlarına, "New York Times doğru söylemiyor. Kriz kötü yönetildi. Fransızlara yalan söylendi" dedi. Muhalefet partileri de hükümeti "özellikle maske, test ve ilaç konusunda halka doğruları söylememekle" ve çelişkili politikalar uygulamakla suçluyor.

İktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş (LREM), New York Times'ın Macron'un yönetimini öven ve Fransızların tutumunu eleştiren yazısını resmi Twitter hesabından paylaştı. Bu paylaşıma yanıt veren internet kullanıcıları ise "Virüsü Macron değil Fransız hastaneleri ve sağlık çalışanları yendi" yanıtını verdi.