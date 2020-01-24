HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa "Asıl ülkeniz Türkiye'ye siyasi bağlılığınız açıktır" gerekçesiyle vatandaşlık vermedi

Fransa "Asıl ülkeniz Türkiye'ye siyasi bağlılığınız açıktır" gerekçesiyle vatandaşlık vermedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:39 | Son Güncelleme

43 yıldır ülkede yaşayan Murat Büyük: - "Psikolojik baskı yaparak bizi susturmak istiyorlar"

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanlığı, 43 yıldır ülkede yaşayan Murat Büyük'ün vatandaşlık talebini "Türkiye'ye olan siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.

Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Büyük'ün Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Büyük'e gönderilen ve sosyal medyada paylaşılan mektupta, "Fransız vatandaşlığı başvurunuz reddedilmiştir. Asıl ülkenize olan siyasi bağlılığınız açıktır, ülkemize ve kurumlarına olan sadakatiniz garanti edilmemektedir." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirine konuşan Büyük, 43 yıldır Fransa'da yaşadığını belirterek, İçişleri Bakanlığının söz konusu kararına tepki gösterdi.

Büyük, birçok Fransız siyasetçinin, bir başka ülkede düzenlenen seçimlerde yarışan siyasetçilere destek çağrısı yaptığını hatırlattı.

Fransız milletvekili Meyer Habib’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Oy verin" çağrısında bulunduğunu anlatan Büyük, "Eğer Fransa'ya karşı sadakatin ispatlanması ve asıl ülke geride bırakılması gerekiyorsa o zaman bu tür çağrılar da yapılmaması gerekiyor." dedi.

Büyük, Fransa'nın eski Başbakanı Manuel Valls’in İspanya’da düzenlenen yerel seçimlerde yarıştığını anımsattı.

Dernek faaliyetlerinde de bulunduğunu belirten Büyük, "Ben her zaman açık açık sosyal medyada ve arkadaşlar arasında Cumhurbaşkanı'mdan (Erdoğan) hoşlanan biri olduğumu söyledim. Bunda ne var? Aynı şekilde bir Rus 'Putin'in politikası hoşuma gidiyor.' diyebilir. Bundan ne mahzur var?" diye konuştu.

Büyük, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıl dönümünde 15 Temmuz'da yaşananları anlatan bir resim sergisi düzenlediğini ve terör örgütü YPG/PKK'lılara karşı yapılan eylemlere katıldığını belirtti.

Vatandaşlık başvurusu değerlendirildiği dönemde yetkililerin kendisini çağırdığını ifade eden Büyük, "Yetkililere Türkiye’de herhangi bir partiye üye olmadığımı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğimi söyledim. Çünkü ülke için güzel şeyler yapıyor. Onlarla çok açık ve samimi şekilde konuştum." dedi.

Büyük, ülkede hiçbir vergi borcu ve herhangi bir yasal sorunu bulunmadığını, aksine Fransa'ya çok katkıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediği için cezalandırıldığını söyleyen Büyük, "Psikolojik baskı yaparak bizi susturmak istiyorlar. Fransa Erdoğan’a karşı cephe aldı. Bundan dolayı beni cezalandırdılar." vurgusunu yaptı.

Büyük, eşinin de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Ben vatansız ve sahipsiz değilim. Hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Fransız vatandaşlığını oy kullanabilmek ve seçimlere katılabilmek için almak istiyordum." ifadesini kullandı.

Fransa'da yaşayan Türkler, 47 yaşındaki Büyük'e vatandaşlık verilmemesi nedeniyle Fransız yetkililere sosyal medyadan tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giresun’da ev yangını: 1 ölüGiresun’da ev yangını: 1 ölü
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vurulduSızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
Bayram namazı nasıl kılınır?Bayram namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransız vatandaşlığı murat büyük

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

'Sevda bana yatak odasından...'

'Sevda bana yatak odasından...'

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Elazığ’daki deprem büyük paniğe neden oldu

Büyük panik! Balkondan atladılar

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da üst üste depremler

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.