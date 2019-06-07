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Fransa BAE'ye 2 fırkateyn sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 21:35 | Son Güncelleme

Fransa BAE'ye 2 fırkateyn sattı

PARİS (AA) - Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 750 milyon avro değerinde 2 fırkateyn sattığı bildirildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Fransa, BAE'ye "Gowind" tipi 2 fırkateyni sattı.

Haberde, 2 fırkateynin satışına ilişkin anlaşmanın 25 Mart'ta Abu Dabi'de Fransız Naval Group ile BAE arasında gizlice imzalandığı belirtildi.

Basın kuruluşları Disclose ve Radio France'ın, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayandırdığı haberde, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bunun ardından, Yemen'deki savaşta kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı haberi hazırlayan 7 gazetecinin "ulusal güvenlik sırlarını açığa çıkardığı" gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSİ) ifadeye çağrılması ülkede tartışma yaratmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ulusal güvenlikle ilgili bilgileri açığa çıkaracak belgelere erişim hakkına sahip olmayanlar hakkında adli süreç başlatılması gerektiğini belirterek, "(Adli süreç) Devlet işleyişinin bir parçasıdır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için savunmayla ilgili gizlilik veya gizli belge kalmazsa son derece zor bir duruma düşeriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çok sayıda avukat ve gazeteci sendikası Paris Savcısı Remy Heitz'a açık mektup göndererek, gazeteciler hakkındaki adli sürecin durdurulmasını talep etmişti.

Basın özgürlüğü ilkesinin devlet yetkililerinin müdahalesi olmadan bilgileri paylaşma özgürlüğü anlamına geldiği kaydedilen mektupta, Fransa İç İstihbarat Biriminin söz konusu haberi yapan 7 gazetecinin ifadesini almasının basın özgürlüğü ihlali olduğu vurgulanmıştı.

Fransa'da çeşitli medya kuruluşlarında çalışan 37 gazeteci ise "Fransız silahlarının satılmasının sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekten başka hiçbir şey yapmayan meslektaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri fırkateyn Fransa

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