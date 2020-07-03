Fransa Başbakanı Edouard Philippe İstifa Etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yerel seçimlerin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verdi. Macron, 3 yıldır birlikte çalıştığı Philippe'in istifasını kabul etti.

Başbakan Philippe seçimlerin ardından yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron’la başbaşa görüşerek istifasını sundu. Yerel seçimlerde iktidar partisi La Republique en Marche/Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi'nin (LaREM) hüyük hezimete uğramasının ardından, siyasi teamüller gereği Başbakan Philippe, cumhurbaşkanına istifasını verdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Elysee Sarayı yetkilileri, ilerleyen saatler içinde yeni bir Başbakan'ın atanacağını kaydetti.

Tüm eğilim anketlerinde Macron'dan daha popüler olduğu belirlenen Philippe, şimdilik Le Havre kentinden Belediye Başkanı olarak politikaya devam edecek.

Philippe'in yerine Savunma Bakanı Florence Parly, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Philippe gibi sosyal-sağ çizgiden gelen çevreci politikacı Jean Louis Barloo ve karantina günlerini yöneten Jean Castex'in isimleri geçiyor.