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Fransa Başbakanı Edouard Philippe İstifa Etti

03.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yerel seçimlerin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verdi. Macron, 3 yıldır birlikte çalıştığı Philippe'in istifasını kabul etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe İstifa Etti

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yerel seçimlerin ardından istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verdi. Macron, 3 yıldır birlikte çalıştığı Philippe'in istifasını kabul etti.

Başbakan Philippe seçimlerin ardından yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron’la başbaşa görüşerek istifasını sundu. Yerel seçimlerde iktidar partisi La Republique en Marche/Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi'nin (LaREM) hüyük hezimete uğramasının ardından, siyasi teamüller gereği Başbakan Philippe, cumhurbaşkanına istifasını verdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Elysee Sarayı yetkilileri, ilerleyen saatler içinde yeni bir Başbakan'ın atanacağını kaydetti.

Tüm eğilim anketlerinde Macron'dan daha popüler olduğu belirlenen Philippe, şimdilik Le Havre kentinden Belediye Başkanı olarak politikaya devam edecek.

Philippe'in yerine Savunma Bakanı Florence Parly, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Philippe gibi sosyal-sağ çizgiden gelen çevreci politikacı Jean Louis Barloo ve karantina günlerini yöneten Jean Castex'in isimleri geçiyor.

Yeni yol haritası

Haftalardır, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde uygulaması gereken politikalar konusunda danışma toplantıları yapan Macron, yerel seçimlerde Yeşiller'in elde ettiği zaferi de göz önünde bulunduran yeni bir döneme hazırlanıyordu.

Philippe'in istifasından bir gün önce yerel medyaya konuşan Macron, COVID-19 krizinin ardından ülkeyi "Eylül ayında zor günlerin beklediğini, yepyeni bir programla görevinin son 2 yılını tamamlayacağını" açıklamıştı.

Sarı Yelekliler hareketiyle tüm ülkeye yayılan sosyal tansiyon, emeklilik yasasına karşı direniş ve genel grevlerle sarsılan ülkede Macron, halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir yol haritası belirledi.

Macron, hükümet değişikliğinin ardından, Fransızlar'ın Milli günü 14 Temmuz'dan önce ulusa seslenerek yeni yol haritasını açıklayacak.

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