Fransa Başbakanı Edouard Philippe Vietnam'da

HANOI (AA) - Fransa ve Vietnam arasında toplam değeri 10 milyar doları aşan iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün başlayan Vietnam ziyareti kapsamında Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile bir araya geldi.
İki başbakan, enerji, eğitim, sağlık, teknoloji ve çevre alanlarında toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmalara imza attı.
Bu kapsamda, Vietnam'ın önde gelen özel havayolu şirketi Vietjet Air, Fransa'dan 6,5 milyar dolar değerinde 50 adet Airbus A321 neo uçak ve 5,3 milyar dolar değerindeki CFM Leap motorları satın alacak.
Philippe'nin bugün başlayan resmi ziyareti yarın da devam edecek.
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