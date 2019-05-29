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Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:49 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in geçen hafta düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından 12 Haziran'da hükümetin izleyeceği yol haritası hakkında Ulusal Meclis'te konuşacağı ve hakkında güven oylaması yapılacağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Başbakan Philippe'in AP seçimlerinden sonra 12 Haziran'da hükümetin hedefleri ve izleyeceği siyasete ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Ndiaye, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Versay Sarayı'nda Ulusal Meclis ve Senatoyu "Kongre" şeklinde toplayarak, hükümetin programı hakkında temmuzda yapmayı planladığı konuşmayı ertelediğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da meclisteki konuşmanın ardından Philippe hakında güven oylaması yapılacağı bildirildi.

577 milletvekilli mecliste, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinden (LREM) 350 milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Başbakanı Edouard Philippe

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