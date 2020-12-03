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Fransa Başbakanı Jean Castex: Aşı ücretsiz olacak

03.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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Fransa Başbakanı Jean Castex: Aşı ücretsiz olacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs (Covid-19) aşısının ücretsiz olacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs (Covid-19) aşısının Fransa’da ücretsiz olarak uygulanacağını duyurdu. Castex, 200 milyon doz aşının alınacağı garantisini verdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkesinin aşı stratejisini açıkladı. Castex, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde aşının ücretsiz olacağını açıkladı. Castex, 200 milyon doz aşının Fransa için garanti altına alındığını ifade ederek, "Fransa, 200 milyon aşıya erişebilecek, tedavi başına iki aşıya ihtiyaç vardır. Amaç, tedaviye en çok ihtiyacı olan kişileri aşılamaktır. Herkes ilk önce aşıyı alamayacak. Yaşlılar ve bakıcılar önce aşılanacak, bu da neredeyse bir milyon insanı temsil ediyor. Bu stratejinin birinci aşamasıdır. Aşılar, özel lojistik anlamına gelen çok düşük sıcaklıkta (eksi 80 derece) saklanmalıdır. 2021 yılında, yakında piyasaya sunulanlara iki başka aşı türü eklenebilir" dedi. (DHA)

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