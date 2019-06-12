HABER

Fransa Başbakanı Philippe güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:28 | Son Güncelleme

Ulusal Mecliste yapılan oylamada Başbakan Edouard Philippe güven tazeledi

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, iktidardaki partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) geçen ay düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yaşadığı oy kaybı nedeniyle kendisinin isteği üzerine yapılan oylamada, Ulusal Meclisten güvenoyu aldı.

Ulusal Meclisteki güven oylamasında Başbakan Philippe, 363 milletvekilinin desteğini aldı. Toplam 573 milletvekilinin katıldığı oylamada 163 ret ve 47 çekimser oyu kullanıldı.

Başbakan Philippe, oylamadan önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 25 Nisan'da sarı yeleklilerin taleplerine yanıt vermek için açıkladığı önlemlere ilişkin konuşma yaptı.

Resmi kurumların reformuna yönelik bu yıl yapılması planlanan çalışmaların 2020'ye ertelenebileceğini ifade eden Philippe, iklim değişikliği konusunda atılması gereken adımları belirlemek için kurulan komisyonunun gelecek yılın başında bir rapor açıklayacağını belirtti.

Philippe, bu konuda referandumun da düzenlenebileceğini söyledi.

Vatandaşların yıllık ödediği kira vergisini gelecek yıl iptal edileceğini belirten Philippe, alt gelirli insanların ödemesi gereken gelir vergisinde yaklaşık 350 avro, orta gelirli insanların gelir vergisinde ise yaklaşık 180 avro indirim yapacaklarını açıkladı.

Ülkesinin mülteci ve göçmen politikasına değinen Philippe, iltica hakkına sahip kişileri ülkede daha iyi koşullarda ağırlamak istediklerini ancak iltica hakkını istismar edenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.

Philippe, Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi için gelecek aylarda bir çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Ülkenin mülteci politikasına ilişkin yılda bir kez ülke çapında müzakere toplantısının düzenleneceğini, bu toplantının ilkinin eylül ayında yapılacağını aktaran Philippe, imamların da Fransa'da eğitim alması ve Fransızcayı bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Philippe, ülkedeki İslami kurumların finansmanı konusunda şeffaflığı sağlamak adına hükümetin bir yasa çıkarabileceğini belirtti.

Başbakan Philippe, partisi LREM'in geçen ay düzenlenen AP seçimlerini aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisine (RN) karşı kazanamaması nedeniyle güvenoyu yapılmasını istemişti.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
AK Parti Grup ToplantısıAK Parti Grup Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Başbakanı Edouard Philippe Güven Oylaması

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.