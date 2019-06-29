PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Grenoble kentinde Müslüman kadınların uygulanan yasağı protesto için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin, havuzlarda uyulması gereken kurallar olduğunu ve hiçbir dinin bu kurallara riayet etmeyi engellemeyeceğini savundu.

Philippe, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ülkenin güneyindeki Grenoble kentinde, Müslüman kadınların, uygulanan yasağı protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Belediyelerin havuzlarında uyulması gereken kurallar var. Hiçbir dini inanç bu kurallara uyulmasını engelleyemez. Bu kurallar konusunda taviz verilmemeli." ifadelerini kullanan Philippe, bu kuralların herhangi bir dini hedef almadığını ve herkese eşitliği sağladığını savundu.

Grenoble'da birkaç gün önce, yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği belirtilmişti.