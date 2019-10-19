HABER

Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Fransa'da 1984 yılından beri tutuklu Lübnan vatandaşı George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması için İstanbul'daki Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapan grup, 25 yıldır Fransa'da tutuklu Lübnan vatandaşı George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.

"Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları" isimli grup, Fransa Başkonsolosluğu önünde toplanarak, "Corç Abdullah’a özgürlük" yazılı pankart açtı.

"Filistinli tutsaklara özgürlük" sloganları atan grup adına yapılan basın açıklamasında, terör ve suikast girişimi suçlamasıyla 1984 yılından bu yana Fransa'da tutuklu Lübnan vatandaşı George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, "Abdullah, 1978’de Filistin’in yiğit evlatları ile saf tutarak Filistin Kurtuluş Cephesi (FHKC) saflarında mücadeleye atıldı. Tutsak alınıncaya kadar da farklı biçimler altında mücadelesini sürdürdü. Siyonistlerin ve emperyalist destekçilerinin tehditlerine de mermi ve bombalarına da aldırmadı. Doğru bildiği yolda yürümeyi sürdürdü." denildi.

Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı açıklamayı tamamlayan grup, başkonsolosluğun önünden ayrıldı.

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Kum zambaklarını kökledilerKum zambaklarını köklediler
Yeni akım: SafranYeni akım: Safran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
“Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları” George İbrahim Abdullah George İbrahim Abdullah'ın serbest bırakılması için Fransa Konso

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.