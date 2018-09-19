Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi, Kültepe'yi belgesel yapıyor

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, geçmişi 6 bin yıl önceye dayanan, Asur döneminde Anadolu'nun en önemli ticaret kolonisinin kurulduğu Kültepe'de, Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği kazı çalışmalarıyla ilgili Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi (CNRS) belgesel çekimine başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 70 yıldan bu yana kazı çalışmaları yapılan, Hitit ve Asur dönemine ait önemli eserlerin çıkarıldığı, Kaniş-Karum Höyüğü'nün bulunduğu Kültepe'de, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile heyette yer alan Japonya'dan Prof. Dr. Ryoichi Kontasi ile Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Asuriyologlar Derneği Başkan Fransız Prof. Dr. Cecile Mıchel ile görüştü. Bu sırada Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi personeli de kazı alanında belgesel çekimi yaptı. Batı Avrupa'da yayınlanacak belgesel çekimi sırasında, bilim insanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile de röportaj gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kültepe'deki kazıların dünya tarihine ışık tuttuğunu ifade ederek, çalışmalar sırasında çıkarılan eserlerin Kayseri'nin tanıtımına da katkı sağladığını belirtti. Başkan Çelik, Prof. Dr. Cecile Mıchel'in sorusu üzerine, kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin çok daha iyi sergilenmesi için tarihi Kayseri Kalesi içinde çok modern bir arkeoloji müzesi yaptıklarını da dile getirdi.
Dünya Asuriyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cecile Mıchel de filolog olduğunu ve Kültepe'de çıkarılan tabletleri okuduğunu belirterek, Kültepe'nin dünya tarihi açısından önemini vurguladı. Prof. Dr. Mıchel, Kültepe'nin Ön Asya'da çivi yazılı tabletlerin çıkarıldığı en önemli merkez olduğunu ve bu tabletlerden o zamanki toplumun sosyal yapısını, isimlerini ve tüm bilgileri çıkarabildiklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'deki incelemeleri sırasında, çıkarılan tabletlerin okunmasını takip etti ve kazı bölgesindeki laboratuvarda yer alan eserlerle ilgili bilgi aldı.
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