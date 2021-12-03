Fransa Birleşik Arap Emirlikleri'ne 80 Adet Rafale Savaş Uçağı Sattı

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dassault Havacılık tarafından üretilen 80 adet Rafale savaş uçağı satılmasına ilişkin 15 Milyar Euro tutarında "rekor" sözleşme imzaladı.

İmzalar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Dubai ziyareti sırasında Şeyh Muhammed Ben Zayed’le görüşmesinde atıldı. Yaklaşık 13 yıl süren müzakerelerin ardından satışı kesinleşen F4 standardında 80 adet Rafale savaş uçağı siparişi, Dassault Havacılık tarafından imzalanan en büyük sözleşme olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Macron, Körfez gezisinin ilk durağında, Dubai de Şeyh Muhammed Ben Zayed’le biraraya geldi. Macron ve Zayed'in hazır bulunduğu imza töreninde, imzaları Dassault Havacılık CEO'su Eric Trappier ve Tawazun Ekonomik Konseyi CEO'su Tarık Abdülrahim El Hasani attı. Rafale uçaklarının yanı sıra, 12 adet Airbus Caracal helikopteri satışına ilişkin sözleşme de imza altına alındı. BEA ile imzalanan anlaşmaların toplam miktarının 17 milyar Euro'ya ulaştığı belirtildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın büyük bir başarısıdır" denildi. BEA'ya 80 adet Rafale savaş uçağı satışı anlaşması, bugüne kadar 6 ülkeye Rafale satan Fransız üretici Dassault Havacılık için şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük satış olacak. İniş ve çıkışlarla, binlerce saat süren müzakereler, 2007 yılında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde başladı, François Hollande döneminde devam etti, süreci yakından izleyen Emmanuel Macron tarafından da imza altına alındı.

Dassault Havacılık, BEA'ya Rafale teslimatlarını 2027 ile 2031 yılları arasında yapacak. Emirlikler aslında Rafale'yi, Fransız kuvvetleri içinde kademeli olarak hizmete girmek amacıyla geliştirilmekte olan en modern ve en gelişmiş yeni F4 standardı ile satın alıyor. Bu arada, 80 Amerikan F16 avcı uçağıyla da donatılmış olan BAE Hava Kuvvetleri, altmış Mirage 2000-9'larını kullanmaya da devam edecek.

Macron, Dubai ziyaretinin ardından, Cuma öğleden sonra Katar’ın başkenti Doha'ya geçecek ardından Cumartesi günü Cidde'de Suudi Veliaht Prens Muhammed Ben Salman’la görüşecek.

İnsan hakları örgütlerinden eleştiri

Bu gezinin her aşamasında Macron, ekonomik anlaşmaların yanı sıra, özellikle terörle mücadelede işbirliğini derinleştirmek, bölgesel istikrar hakkında işbirliği ve karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Ziyaretin özellikle Suudi Arabistan ayağı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle, birçok insan hakları örgütü tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Macron, Suudi Arabistan rejimi tarafından İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı ziyaret eden ilk batılı lider olacak.

