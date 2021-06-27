Fransa Bölge Seçimlerinde Macron'a Darbe

Fransa'da 13 bölge başkanını belirlemek için yapılan bölge seçimlerinin ikinci turu iktirdaki Cumhuriyet'e Yürüyüş (LAREM) partisinin hezimeti ve büyük zaferle çıkmayı bekleyen aşırı sağ Ulusal Bütünleşme (RN) hareketinin hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

Seçimleri merkez sağ ve sol birlik adayları kazandı.

Fransa'da iki turlu olarak yapılan bölge seçimlerinde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (Les Republicains), 13 bölgeden 7'sini alarak seçimlerden büyük zaferle çıktı. Sol birlik 5 bölgede başkan çıkararak siyasi haritadan silinmediğini göstererek önemli başarı elde etti.

Seçimlerin en büyük kaybedeni ise sandıkta ve seçim sonuçlarında "etkisiz kalan" Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (La Republique en Marche/LAREM) ile 15 bölgeden 6'sını alması beklenirken hiçbir bölgede başarı gösteremeyen aşırı sağ oldu.

Fransa'da ilk turu 20 Haziran'da yapılan bölge seçimlerinin ikinci turu da merkez sağ ve solun zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığına 1 yıl kala yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sandıkta büyük darbe alırken, büyük sıçrama yapmayı beklerken hiçbir bölgeyi alamayan aşırı sağ lider Marine Le Pen de sandıkta beklediğini bulamadı.

Politikaya ve politikacılara güveni azalan seçmen tepkisini ikinci turda da sandığa gitmeyerek gösterdi. İlk turda yaşanan rekor katılım eksikliği ikinci turda da gerçekleşti, seçmenin yüzde 66'sı ilk turun ardından yapılan tüm çağrılara rağmen sandığa gitmedi.

Cumhuriyetçiler ve merkez ittifakı ülke çapında oyların yüzde 38'ini alarak, sandıktan ülkenin en güçlü siyasi gücü olarak çıktı. Oyların yüzde 34,5'i ile direnmeye devam eden sol ve Yeşiller ittifakı da ülke genelinde ikinci güç olma başarısını gösterdi.

Tüm anketlerde seçimlerden zaferle çıkması beklenen aşırı sağ Ulusal Bütünleşme (Ressamblement National- RN) ise yalnızca yüzde 20,5 oy ile hiçbir bölgede başkan çıkaramadı.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LAREM) ise, ülke genelinde oyların yalnızca yüzde 7'sini alabildi. Seçmenin 2020 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından gelen bu yeni darbesi, Emmanuel Macron'un partisinin yerel ölçekte güçsüz olduğu teşhisini net bir biçimde doğruladı.

Macron'un rakibi sandıkta güçlendi

Önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Emmanuel Macron'un en önemli rakibi olması beklenen Merkez sağ Cumhuriyetçiler'in adayı Xavier Bertrand, yüzde 52,80 ile kuzey Fransa'daki Haut de France bölge başkanı seçildi. En yakın rakibi aşırı sağın adayı Sebastien Chenu ise yüzde 25 oy alabildi.

Xavier Bertrand, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada,"Tarih, kuzey topraklarında aşırı sağ partinin iki kez yenildiğini yazacak ve bu seçimlerde onları daha da gerilettik. En önemli başarı budur. Bu sizin zaferiniz.Bu sonuçlar bana tüm Fransızlarla karşılaşma gücünü veriyor. Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak için ihtiyacımız olan iki şey düzen ve saygının yeniden inşa edilmesi" dedi.

Başkent Paris'in de içinde olduğu İle de France bölgesini ise yüzde 46 oyla mevcut bölgebaşkanı, cumhurbaşkanlığı yarışında iddialı olan bir diğer LR adayı Valerie Pecresse kazandı. Onu yakından izleyen Yeşiller etrafında bileşen Sol birlik adayı Julien Bayou ise yüzde 33 oyda kaldı.

Seçimlerin en çekişmeli geçtiği Marsilya kentini de içine alan Provence-Alpes-Cote-d'Azur (PACA) bölgesinde sağın adayı Renaud Muselier ile aşırı sağ aday Thierry Mariani yarıştı. Sol seçmen ikinci turda aşırı sağa karşı Muselier'i destekleyince; aşırı sağ ilk turu önde bitirse de, en iddialı olduğu bölgeyi kaybetti. Muselier, yüzde 57 oy oranı ile bölge başkanı seçildi. Xavier Bertrand ve Valerie Pecresse gibi 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağın iddialı adayları arasında adı geçen Laurent Wauquiez de Auvergne-Rhone-Alpes bölgesini yüzde 56 oy ile kazandı.

Aşırı sağın hayal kırıklığı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kamerların karşısına geçen aşırı sağ lider Marine Le Pen, bölge seçimlerinin halka iyi duyurulmadığından ve iyi organize edilmediğinden şikayet ederek, "Bir yerel demokrasi krizi yaşıyoruz. Önümüzdeki seçimlerin anahtarı seçmenin sandığa gelmesi olacak. Bu akşam bize karşı yapılan ittifaklar nedeniyle bölge başkanı çıkaramadık. Politikanın iyileştirilmesi ve Fansızlar'ın yararına politika yapmakta kararlıyım" diyerek 2022 seçimlerine randevu verdi.

Sosyalist Parti PS Genel Sekreteri Olivier Faure da, 5 bölgede yeniden seçilen sol parti adaylarını kutlayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iddialı gidebilmek için, Yeşiller ve tüm sol partilerin birleşme görevi var" dedi.

