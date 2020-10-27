Fransa boykotları: Hangi markalar Müslüman ülkelerdeki boykot çağrılarından etkilenme riskiyle karşı karşıya?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü Fransız ürünlerine ilişkin yaptığı boykot çağrısı, Müslümanların yoğunluklu yaşadığı bazı ülkelerdeki Fransız ürünleri de gündeme getirdi. Boykot çağrısı sebebiyle şu ana kadar hiçbir Fransız şirketi olumsuz bir durumu rapor etmezken başta otomotiv, perakende ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler, bazı pazarlarda epeyce güçlü.

Peki, markalar bu boykottan etkilenebilirler mi?

Otomobil

Fransız marka Renault, Citroen ve Peugeot Türkiye'deki otomobil sektörü pastasında büyük bir paya sahip.

Renault, Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplam 60 bin 668 adet otomobil satış gerçekleştirirken ve toplamda da yüzde 15,7 pazar payı elde etti.

2019 yılında 20'nci kez pazar lideri olan Renault, aynı yıl ülkede en çok satılan ilk 3 otomobilden de 2'sine sahip oldu.

Marka, 2020 yılının ilk yarısını 49 bin 131 satış adedi ve 17,8 pazar payı ile binek otomobil pazarında lider kapattı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault fabrikalarında üretilen Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı.