Fransa "Bozkurtları" yasaklıyor

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "Bozkurtların aşırı agresif bir grup" olduğunu belirterek, hükümetin gerekli tasarıyı çarşamba günü parlamentoya getireceğini belirtti.Fransa'da hükümet, kendi sınırları dahilindeki Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerini yasaklamak için gerekli girişimi başlattı. Fransa parlamentosundaki bir komisyonda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bozkurtların aşırı agresif bir grup" olduğunu ve yasaklanmaları için hükümet tarafından hazırlanan tasarıyı çarşamba günü Fransa parlamentosuna getireceklerini bildirdi.

Haftasonunda, Lyon kenti yakınlarındaki Decines-Charpieu kasabasında bulunan "Ermeni Soykırımı" anıtı, spray boya ile "RTE" ve "Loup Gris" (Bozkurtlar) gibi çeşitli sloganlar yazılarak karalanmıştı. Fransa, 1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik katliamları, 2001 yılında "soykırım" olarak nitelendiren ilk büyük Avrupa ülkesi olmuştu.

Fransa-Türkiye gerginliği

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaş nedeniyle son günlerde Fransa'nın çeşitli bölgelerinde Ermenilerle Türkler arasında yer yer çatışmalara varan gerginlikler yaşanmıştı. Öte yandan Fransa'nın Ülkü Ocakları'nı yasaklama kararı, çok tartışılan Muhammed peygamber karikatürleri nedeniyle Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece gerilimli olduğu bir döneme denk geliyor.