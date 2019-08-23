Fransa Brezilya Arasında Amazon Orman Yangını Gerginliği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Twitter hesabından Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak “Gerçekten evimiz yanıyor. Dünyanın oksijeninin yüzde 20’sini ğreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz” mesajını paylaşmıştı.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen ve ekosistemde çok önemli bir yer tutan Amazon ormanlarında binlerce noktadaki yangınlar ormana büyük zarar veriyor.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca Amazon ormanları için para yardımı gönderen ülkelerin bunu yardım değil ülkenin egemenliğine müdahale için yaptıklarınnı söyledi.

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, G7 zirvesinin ana konusu Amazon ormanları yangını olsun önerisini eleştirdi. Bolsonaro, Macron’u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham etti.

Uydulardan çekilen fotoğraflarda da Amazon ormanlarında devam eden binlerce yangın nedeniyle bir duman bulutunun Güney Amerika’nın üzerini kapladığı görülüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yangınlar dolayısıyla son derece kaygılı olduğunu dile getirirke Latin Amerika Piskoposlar Konferansı da durumu trajedi olarak niteledi ve dünya ülkelerine yangına acil müdahale çağrısında bulundu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi, bu yıl şu ana kadar Amazon ormanlarında 73 bin yangın çıktığını bunun da 2018’in ilk 8 ayına göre yüzde 83 artış anlamına geldiğini açıkladı. Çevreciler, Bolsonaro’yu ormanlık arazileri tarıma açma sözü vererek çiftçileri ormanları yakmaya teşvik etmekle suçluyorlar.

Bolsonaro seçim kampanyası esnasında Amazon ormanlarının altındaki madeni varlıkların çıkarılması ve bölgenin tarıma açılması gibi konularda vaatlerde bulunmuştu.

Bolsonaro da çevreci grupları kendisini siyasi olarak zor durumda bırakmak adına yangınları çıkarmakla suçladı ancak buna dair bir kanıt ortaya sunmadı.