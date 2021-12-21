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Fransa bu iddia ile çalkalanıyor! 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi erkek olarak doğdu ve adı da....'

21.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Macron'un eşi hakkında ortaya atılan iddialarla sarsılıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron skandal iddialara karşı harekete geçti...

Fransa bu iddia ile çalkalanıyor! 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi erkek olarak doğdu ve adı da....'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor. Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada “erkek” olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti. Trogneux, Brigitte Macron’un kızlık soyadı olarak biliniyor.
Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi. Brigitte Macron konuyu yargıya taşıyacağını açıklayarak haberleri doğruladı. Söz konusu teori Eylül ayında aşırı sağcı Faits et Documents dergisinde yayınlandı. Dergi bu iddianın 'birçok uzman' tarafından desteklenen üç yıllık bir soruşturmaya dayandığını öne sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını gösterdi. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü


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