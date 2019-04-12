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"Fransa bu konuda bize ders vermeye kalkmasın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesini kınadı - Turan: - "Fransa bu konuda bize ders vermeye kalkmasın. Biz de Cezayir'de, Ruanda'da yapılan katliamları meclisimizde görüşerek bir karar mı alalım"

MÜNİH (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesini kınayarak, ''Fransa bu konuda bize ders vermeye kalkmasın. Biz de Cezayir'de, Ruanda'da yapılan katliamları meclisimizde görüşerek bir karar mı alalım?" dedi.

Münih'teki Uluslararası yapı fuarı olan Bauma'ya katılan Türk firmalarını ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Fransa'daki kararnamenin İslamofobi ve Türk düşmanlığının nasıl büyümekte olduğunu gösteren kötü bir örnek olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u kendi tarihlerine bakmaya davet eden Turan, sözde Ermeni soykırımı iddialarını tümüyle reddettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin bu konuda defalarca tarihçiler komisyonu oluşturulması teklifinde bulunduğuna dikkati çeken Turan, ''Fransa bu konuda bize ders vermeye kalkmasın. Biz de Cezayir'de, Ruanda'da yapılan katliamları meclisimizde görüşerek bir karar mı alalım? Siyasilerin bu tavrı sığ popülizm örneğidir. Bu kararın Fransa-Türkiye ilişkilerine olumlu bir katkısı olmadığı ortadadır.'' diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Tur

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