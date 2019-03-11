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Fransa, Buteflika'nın adaylığını geri çekmesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: - "Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve Cezayir siyasi sisteminde yenilik yapmak için adımlar atacağını açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve Cezayir siyasi sisteminde yenilik yapmak için adımlar atacağını açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Le Drian, ülkesinin Cezayir halkının isteklerine cevap verebilecek yeni bir dinamiğin hızlı şekilde oluşmasını istediğini kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıklamıştı.

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar almıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

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Cezayir Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika Fransa Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

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