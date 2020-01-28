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Fransa Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren Korona virüsüne karşı, Fransız yetkilileri Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren Korona virüsüne karşı, Fransız yetkilileri Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve dünyaya yayılan Korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Fransız yetkililerinden Jean-Baptiste Djebarri, Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarının ülkeye geri getirilmeleri için Çin’e uçak gönderileceğini bildirdi. Fransız televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Djebarri, “Yarın Paris’ten havalanacak ilk uçağımız, büyük olasılıkla Perşembe günü içinde sağlıklı ve virüs şüphesi bulunmayan vatandaşlarımızla geri dönecek” dedi. Gelecek kişilerin karantina altına alınacağını belirten Djebarri açıklamasına, “Daha sonra henüz belli olmayan bir tarihte 2. bir uçuşumuz daha olacak. Bu uçuşta virüs belirtilerinin görüldüğü ya da virüs şüphesi bulunan insanlar olacak, onları Paris’te tedavi altına alacağız” ifadelerini de ekledi.

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