Fransa Corona Tedavisinde Klorokin Kullanımını Yasakladı

Fransa, henüz tedavisi bulunamayan Corona virüsüne karşı tüm dünyada tedavi yöntemi olarak başvurulan sıtma ilacı klorokinin kullanımını yasakladı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, klorokinin bir türevi olan hidroksiklorokinin, bir antibiyotik türü olan azitromisin ile birleştirilerek kullanıldığı tedavi yönteminin yasal olduğunu ilan eden genelgesini geri çekti.
Tıp dergisi The Lancet, geçtiğimiz Cuma günü, "Klorokinin Corona virüsünü tedavi etmediği, hatta kalp rahatsızlığı ve ölüme kadar varan olumsuz yan etkileri bulunduğunu" içeren bir araştırma yayınladı. Bu araştırmanın ardından uzun süredir gündemde olan klorokin tedavisine ilişkin şüpheler de arttı. Dünya Sağlık Örgütü, Pazartesi günü, örgüt bünyesindeki tüm klorokin deneylerinin "riskli yan etkileri nedeniyle, önlem amaçlı olarak" bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.
Mart ayı sonunda yayınladığı genelge ile dünya çapında tanınan Fransız bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Didier Raoult'un geliştirdiği tedavi yönteminin hastanelerde kullanılmasına izin veren Fransız hükümeti, bu kararını geri çekti. Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi ile Fransa İlaç Güvenliği Dairesi'ne başvuruda bulunarak görüş isteyen hükümet, her iki kurumdan da "ilacın yan etkilerinin göz ardı edilemeyeceği ve bir süreliğine hem tedavi hem de deney amaçlı olarak kullanılmasına son verilmesi gerektiği" yönünde görüş gelince, ilacın kullanımını yasakladı.
Fransa'daki hastanelerde klinik araştırmalar hariç Corona virüsüne karşı hidroksiklorokin kullanımına izin veren bir önceki genelgenin iptal edildiği, resmi gazetede yayınlanan kararnameyle duyuruldu.
Fransa'da klorokin tedavisi, Mart ayından bu yana başka bir tedavinin yokluğunda, "klinik araştırmalar bağlamında" ve bir doktorun sorumluluğu altında tedavi için "resmi onayla" kullanılıyordu.
"Politik bir karar değil"
Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinden konuyla ilgili olarak gelen bir soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Doktor Raoult'u aradım. Kararımızı kendisine de bildirdim. Bu kararı ben almadım. Görüş istediğimiz tüm bilimsel kurumlar bu yönde öneride bulundu. Bugün bu tedavinin risk içerdiğini belirttiler. Ben politika yapmıyorum, bu karar politik bir karar değil. İnsanların sağlıkları üzerine politik oyun oynamam. Bilim uzmanlarının önerisi doğrultusunda bu karar alınmıştır" dedi.
Fransa'nın popüler bilim adamı, Marsilya Devlet Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Didier Raoult, hastalığın ortaya ilk çıktığı dönemde sıtma ilacı hidroksiklorokin ile bir antibiyotik türü olan azitromisini birleştirerek Corona virüsünü tedavi ettiğini açıklamış, Marsilya'daki Corona enfeksiyonlu hastalara tedaviyi uygulamaya başlamıştı. Corona enfeksiyonuna karşı kesin bir tedavi yöntemi bulunamadığı için Raoult'un henüz bilimsel kanıtlama sürecini tamamlamayan yöntemi bir umut olmuş, ABD Başkanı Donald Trump bile klorokin kullandığını açıklamıştı. Ancak birbiri ardına yapılan deneyler ve uygulamalardan sonra klorokinin yüksek dozda kullanımının kalp rahatsızlıklarına yol açtığı ve riskli yan etkiler yarattığı yolundaki eleştiriler artmaya başladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün ardından Avrupa Birliği de Corona tedavilerine ilişkin yöntemlerin etkinliğini araştıran deneylerin askıya alındığını açıkladı. Hükümetin kararını AFP haber ajansına değerlendiren Prof. Raoult, "Biz Marsilya Hastanesi olarak hastalarımızı mümkün olan en uygun yöntemle tedavi etmeye devam edeceğiz" dedi.