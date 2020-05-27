Fransa Corona Tedavisinde Klorokin Kullanımını Yasakladı

Fransa, henüz tedavisi bulunamayan Corona virüsüne karşı tüm dünyada tedavi yöntemi olarak başvurulan sıtma ilacı klorokinin kullanımını yasakladı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, klorokinin bir türevi olan hidroksiklorokinin, bir antibiyotik türü olan azitromisin ile birleştirilerek kullanıldığı tedavi yönteminin yasal olduğunu ilan eden genelgesini geri çekti.

Tıp dergisi The Lancet, geçtiğimiz Cuma günü, "Klorokinin Corona virüsünü tedavi etmediği, hatta kalp rahatsızlığı ve ölüme kadar varan olumsuz yan etkileri bulunduğunu" içeren bir araştırma yayınladı. Bu araştırmanın ardından uzun süredir gündemde olan klorokin tedavisine ilişkin şüpheler de arttı. Dünya Sağlık Örgütü, Pazartesi günü, örgüt bünyesindeki tüm klorokin deneylerinin "riskli yan etkileri nedeniyle, önlem amaçlı olarak" bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.

Mart ayı sonunda yayınladığı genelge ile dünya çapında tanınan Fransız bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Didier Raoult'un geliştirdiği tedavi yönteminin hastanelerde kullanılmasına izin veren Fransız hükümeti, bu kararını geri çekti. Kamu Sağlığı Yüksek Konseyi ile Fransa İlaç Güvenliği Dairesi'ne başvuruda bulunarak görüş isteyen hükümet, her iki kurumdan da "ilacın yan etkilerinin göz ardı edilemeyeceği ve bir süreliğine hem tedavi hem de deney amaçlı olarak kullanılmasına son verilmesi gerektiği" yönünde görüş gelince, ilacın kullanımını yasakladı.