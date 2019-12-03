Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump , "NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump , "NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump , "NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.