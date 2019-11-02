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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Bulgar ve Ukrayna çeteleri karşısında Afrikalı mültecileri tercih ederim" açıklaması Bulgaristan'da tepkiyle karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

Bulgaristan (DHA)- FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Bulgar ve Ukrayna çeteleri karşısında Afrikalı mültecileri tercih ederim" açıklaması Bulgaristan'da tepkiyle karşılandı. Bulgaristan, açıklama üzerine Fransa'ya protesto notası gönderdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağ yayınlarıyla bilinen Valeurs Actuelles adlı dergiye verdiği demeçte, "Bulgar ve Ukraynalı çeteler ve yasadışı suç akımı karşısında Gine ve Fildişi Sahili'nden yasal mültecileri tercih ederim" açıklamasında bulundu. Macron, söyleşide bütün enerjisini ülkesinde paralel çeteler topluluğunun oluşmasına ve kaçak mültecilere karşı kullanacağını söyledi.

Macron'un açıklamaları üzerine Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Paris Büyükelçisi Elçisi Angel Çolakov aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdi. Fransa'nın Sofya Büyükelçisi Florance Robin, Sofya'da Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu hakaretlerle ilgili açıklama getirilmesi istenildi. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov sosyal medya hesabından Macron'un açıklamalarını şöyle değerlendirdi: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Bulgar ve Ukraynalı çetelere karşın Afrikalı mülteciler tercih ettiği açıklaması, siyasi ukalalık ve bizi aşağılama girişimlerinden biri. Bir Cumhurbaşkanına yakışmayan hakaretleri kabul edemem. Macron, kendi özel başarısızlıklarını örtmek için bizi karalıyor ve Bulgar halkını 'hırsız ve çete başı' olarak tanımlıyor. Macron'un Afrika'dan ucuz iş gücü bulmak isteyip, istememesi onu ilgilendirir, ancak onun Bulgar ve Ukrayna halkına hakaret etmeye hakkı yoktur."

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da Fransa Büyükelçisi'ni çağırıp nota verdiği belirtildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı

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