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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Doğu Afrika turuna Cibuti’den başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Doğu Afrika turuna Cibuti’den başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Afrika turunun ilk durağı Cibuti'de, ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Macron, Doğu Afrika turu kapsamında ilk resmi ziyaretini Cibuti'ye gerçekleştirdi.

Cibuti'de, Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, ülkesinin Cibuti'ye ekonomisini güçlendirmesi ve Afrika Boynuzu bölgesinde barışı daha fazla sürdürmesi için destek olacağını ifade etti.

Cibuti'yi "tarihi bir ortak ve stratejik bir müttefik" olarak tanımlayan Fransız lider, daha fazla ekonomik iş birliği ve korsanlıkla mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, buradaki Fransız deniz üssünü de ziyaret etti.

- Fransız şirketlerine yatırım çağrısı

Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh de Fransız şirketlerinden, altyapıya ve yeni Cibuti uluslararası serbest bölgesine yatırım yapmalarını istedi.

Fransa'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Cibuti'ye ziyaretinde Macron'a iş adamları da eşlik etti.

Doğu Afrika’daki Fransız nüfuzunu güçlendirmek amacıyla askeri ve ekonomik temaslarına dün akşam Cibuti’den başlayan Macron, iki günlük resmi temaslar kapsamında bugün öğleden sonra Etiyopya'ya geçti.

Etiyopya’da Afrika Birliği liderleriyle de görüşmesi beklenen Macron, son durağı Kenya'da "Bir Gezegen" iklim zirvesine katılacak.

Afrika ülkesi Cibuti, halen ABD'nin bölgedeki ana operasyon üssüne ev sahipliği yapıyor. Çin de ilk yurt dışı askeri üssünü 2017'de burada açmıştı.

Küçük ancak Aden Körfezi ve Kızıldeniz'in birleştiği noktada, stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan Cibuti'de, İngiltere, Fransa ve Japonya başta olmak üzere diğer bazı ülkelerin de askeri varlığı yer alıyor.

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Cibuti Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh Emmanuel Macron

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