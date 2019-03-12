Fransa Cumhurbaşkanı Macron Doğu Afrika turuna Cibuti’den başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Afrika turunun ilk durağı Cibuti'de, ülkenin ekonomisinin güçlendirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Macron, Doğu Afrika turu kapsamında ilk resmi ziyaretini Cibuti'ye gerçekleştirdi.

Cibuti'de, Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, ülkesinin Cibuti'ye ekonomisini güçlendirmesi ve Afrika Boynuzu bölgesinde barışı daha fazla sürdürmesi için destek olacağını ifade etti.

Cibuti'yi "tarihi bir ortak ve stratejik bir müttefik" olarak tanımlayan Fransız lider, daha fazla ekonomik iş birliği ve korsanlıkla mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, buradaki Fransız deniz üssünü de ziyaret etti.

- Fransız şirketlerine yatırım çağrısı

Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh de Fransız şirketlerinden, altyapıya ve yeni Cibuti uluslararası serbest bölgesine yatırım yapmalarını istedi.

Fransa'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Cibuti'ye ziyaretinde Macron'a iş adamları da eşlik etti.