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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ramallah’taki devlet başkanlığı ofisinde Mahmud Abbas ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ramallah’taki devlet başkanlığı ofisinde Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşmede siyasi süreci ve bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Abbas, iki devletli çözüme, uluslararası hukuka uygun olarak ülkesinin barışı destekleme tutumları dolayısıyla Macron’a teşekkür etti. İsrail yanlısı ABD yönetiminin siyasi süreçteki arabulucu rolünü kaybettiğini vurgulayan Abbas, siyasi sürecin ulaştığı çıkmazından kurtulmak için Fransa’nın ve Avrupa’nın rolünün önemini vurguladı. Filistinlilerin Filistin’in devlet olarak tanımasını istediklerini dile getiren Abbas, Fransa ve Avrupa ülkelerin Filistin devletini tanımasının iki devletli çözümü kurtarmanın yolu olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede barışın sağlanması konusunda iki devletli çözüm uyarınca ülkesinin siyasi sürece verdiği desteği belirtti. Macron, ülkesinin Filistin halkının kurumlarını, ekonomisini inşa etmek, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliği geliştirmek için destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

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