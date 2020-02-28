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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib’de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır" ifadelerini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi önünde yaptığı konuşmada İdlib saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Macron, "Esad rejimi ve müttefikleri sadece terörle mücadele etmek için saldırmıyor, aynı zamanda bölgede insani skandal gerçekleştiriyor” dedi. Sağlık merkezlerinin vurulması, uluslararası insan haklarının sayılmaması ve sivillere saldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, “Şunu söylemek isterim ki BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri böyle bir durum karşısında saldırıları kınamalı ve sorumluluklarını bilmeli” diyerek konsey üyelerine çağrıda bulundu.

(İHA)


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