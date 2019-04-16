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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Korkunç bir trajedi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2019 02:00 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nin yanması ile ilgili olarak, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Korkunç bir trajedi

Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

BİNA YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti. (AA)

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Fransa katedral

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