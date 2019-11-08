Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini söyledi, Almanya Başbakanı Angela Merkel Macron'a katılmadığını açıkladı. Rusya'dan ise "NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" açıklaması geldi.

İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda Macron, "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" dedi.

ABD'nin NATO'ya danışmadan Suriye'den askerlerini çekmesini eleştiren Macron, "ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koordinasyon yok. Hiç. Aynı zamanda bir diğer NATO üyesi Türkiye'nin, çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz saldırgan eylemleri var" dedi.

Macron, NATO Antlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve kolektif savunma öngören 5'inci maddesine inancının sürüp sürmediği sorusuna ise, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama 5'inci madde yarın ne ifade edecek? Eğer Beşar Esad rejimi Türkiye'ye misilleme yapmaya kalkarsa buna dahil olacak mıyız? Bu kritik bir soru."