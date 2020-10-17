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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Saldırgan aydınlığa saldırmak istedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 00:19 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’in Conflans-Sainte-Honorine kentine giderek yaşanan terör saldırı hakkında "aydınlığa saldırmak istedi"dedi.Fransa’nın başkenti Paris’teki Yvelines’in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulun yakınında yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan, bir kişinin kafasını keserek öldürmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’in Conflans-Sainte-Honorine kentine giderek yaşanan terör saldırı hakkında "aydınlığa saldırmak istedi"dedi.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Yvelines’in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulun yakınında yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan, bir kişinin kafasını keserek öldürmüştü. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay yerine giderek açıklamalarda bulundu.
Macron, "Bugün bir vatandaşımız eğittiği için, öğrencilere ifade özgürlüğünü , inanma ve inanmama özgürlüğünü öğrettiği için katledildi. Vatandaşımıza haince saldırıldı, terör saldırısının kurbanı oldu. Saldırgan cumhuriyet değerlerine, aydınlığa saldırmak istedi. Nereden gelirse gelsin, inansın veya inanmasın, çocuklarımızın özgür vatandaşlar olmalarına saldırmak istedi” ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı halka birlik çağrısında bulunarak, "Bu akşam net şekilde söyleyeceğim, güvenlik güçleri, adalet çalışanları, eğitimciler, hepimiz engel olacağız. Gericilik ve ona eşlik eden şiddet kazanamayacak. Bizi bölemeyecekler, bunu istiyorlar. Hepimiz, tüm vatandaşlar, birlik olup engel olmalıyız, farklılık olmadan birlik olmalıyız, çünkü her şeyden önce aynı kader, tarih ve değerlerle bağlıyız. Bu birlik vazgeçilmez. Hükümetin ve benim kararlılığıma güvenebilirsiniz. Sert ve hızlı tepki vereceğiz" dedi.

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