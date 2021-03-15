'Fransa Cumhurbaşkanı Macron sömürgeciliğin Cezayir'deki etkisini anlamıyor'

Fransa'nın, zorlu bir bağımsızlık savaşı ile bundan 60 yıl önce sömürge olmaktan kurtulan Cezayir ile ilişkilerini onarmaya yönelik son girişimlerini BBC için Cezayir asıllı Kanadalı gazeteci Maher Mezahi yorumladı. Mezahi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sömürgeciliğin etkilerini tam olarak kavrayamadığını düşünüyor:

Fransa Cumhurbaşkanı sömürgeciliğin bıraktığı izleri gerçekten anlıyor mu?

60 yıllık resmi inkar çizgisinden sonra, Macron'un, Fransız askerlerinin, Cezayirli ulusal kahraman Ali Boumendjel'i işkenceyle öldürdüğünü ve üzerini örttüğünü kabul etmesi ardından, bu soruyu soruyorum.

Macron bu açıklamayı Cezayir'de yüz yılı aşkın süren sömürgeciliğin, 8 yıl süren bir savaştan sonra 1962'de nihayet son buluşunun üzerinden 60 yıl geçerken attığı bir dizi "ilişkileri onarma" adımının bir parçası olarak yaptı.

Ancak bu açıklamalar Cezayir'de pek yankı uyandırmadı.

Bunun sebebi belki de Macron'un mesajının geçmişin izleri konusunda çelişkili mesajlar içermesiydi.

Cezayirliler Macron'u ilk kez 2017 yılında Fransa cumhurbaşkanlığı kampanyası sırasında ülkeyi ziyaret ettiğinde tanıdılar.