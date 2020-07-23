Fransa'dan Türkiye'ye ilişkin küstah yorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi. Macron, Rum lider Nikos Anastasiades'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını" söyledi. "Yunanistan ve Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ihlalleri nedeniyle" Ankara'ya daha fazla yaptırım getirilmesi çağrısında bulunan Fransız lider "Akdeniz'in iki ülke için de yaşamsal önemdeki bu bölümünde enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB'nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor" dedi. 'AB SESSİZ KALDIKÇA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR' Macron, Avrupa Birliği ülkelerine de seslenerek "Akdeniz'de güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olacak. Bu Avrupa için bir seçenek değildir ve Fransa buna izin vermeyecektir" görüşünü dile getirdi. AB daha önce Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirmişti.

'YUNANİSTAN VE KIBRIS'IN ARKASINDAYIZ' Macron "ihlallerin durdurulması için" daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu savunarak şöyle devam etti: "Türkiye'nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız. AB üyelerinin deniz alanlarının ihlal edilmesi ve tehdit altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları gerekir." Macron Libya konusunda da ateşkes sağlanmasından sonra siyasi bir çözüm için çaba harcanması gerektiğini belirtti. FRANSA-TÜRKİYE GERGİNLİĞİ NASIL BAŞLADI? Fransa-Türkiye ilişkilerine bir süredir gerilim hâkim. İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları ve Libya iç savaşındaki zıt politikalar nedeniyle yaşanan gerilim geçen ay Fransız ve Türk donanmalarına ait iki geminin karşı karşıya gelmesi nedeniyle tırmanmıştı. Fransa, Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyninin Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemeye çalışırken bu gemiye eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini öne sürerek Ankara'yı NATO'ya şikâyet etmişti.