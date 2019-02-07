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Fransa Cumhurbaşkanı Macron yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Emmanuel Macron'un, sarı yeleklilerin neden olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği bildirildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlenen müzakere toplantılarını yönetmek için 15 Mart'a kadar yurt dışı ziyaretlerini iptal etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, sarı yeleklilerin sebep olduğu sorunları çözmek amacıyla 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarını yönetmek için ülkede kalacağı kaydedildi.

Macron'un gelecek hafta Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağı ve tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Macron'un Münih Güvenlik Konferansı'nda görüşmesi bekleniyordu.

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macron yurtdışı ziyareti

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