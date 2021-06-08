Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Tokatlı Saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın güneyindeki Drome bölgesini ziyareti sırasında saldırıya uğradı.

Olay, Macron’un konaklama endüstrisi öğrencilerinin eğitimini ziyaret ettiği alanda yaşandı.

Güvenlik bariyerlerinin ardındaki kalabalıkta yer alan bir erkek, kendisini selamlamak üzere yaklaşan Cumhurbaşkanı Macron’a tokat attı.

Macron’un korumalarının hemen müdahale ettiği kişi gözaltına alındı.

Olay anı görüntüleri kalabalığın içindeki bir kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Reuters haber ajansına göre, güvenlik güçleri toplam iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Macron’a tokat atan kişinin eyleminin ardındaki amaç henüz bilinmiyor ancak görüntülerde Macron aleyhine slogan attığı görülüyor.

Bölgenin Belediye Başkanı Xavier Angeli, Franceinfo radyo kanalına yaptığı açıklamada, korumaların saldırgana müdahalesi sırasında Macron’un ‘Bırakın’ dediğini söyledi.

Başbakan Jean Castex ise saldırıyı “demokrasiye hakaret” olarak nitelendirerek kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklamasında Macron’a yönelik ‘saldırı girişimi’ olduğu belirtildi ancak başka ayrıntı paylaşılmadı.

Macron, Corona virüsü pandemisinin ardından normale dönme çalışmaları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine devam etti.

