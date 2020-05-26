Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan otomotive yardım hamlesi

Macron burada devletin otomotiv sektörüne 8 milyar euro yardımla destekleyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Macron, bu destekle koronavirüs krizinin olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Emmanuel Macron ayrıca, söz konusu 8 milyarlık yardım paketinin bir milyarlık bölümünün, elektrikli otomobil ve hibrid otomobil alanlara devlet desteği olarak düşünüldüğünü vurguladı. Macron, e-otomobil alanlara devlet desteğinin 6 bin eurodan 7 bin euroya yükseltileceğini kaydetti.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz Avrupa'da otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Bu bağlamda yerli otomobil üreticilerine yönelik devlet desteğinin artarak devam edeceğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bu (otomotiv) ekonomimizin bir parçası ve binlerce istihdam demek" dedi. Salı günü Elysee Sarayı'nda sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Macron, daha sonra da ülkenin kuzeyindeki Etaples kentinde yer alan otomotiv yan sanayi markası Valeo'nun tesislerine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, otomotiv sektörü için 8 milyar euro hacminde kurtarma paketi planlandıklarını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını nedeniyle satış sayılarının düşmesi sonucu krize giren yerli otomobil markalarına yönelik 8 milyar euro hacminde bir kurtarma paketi planlandığını açıkladı.

Fransız Le Parisien gazetesi de konuyla ilgili haberinde, elektirikli otomobil alanlara devlet tarafından verilen 6 bin euroluk desteğin 8 bin euroya çıkarılacağını iddia etmişti. Böyle bir uygulamanın yürlüğe girip girmemesi haftalardır Almanya'da da tartışılıyor.

Renault ağır bir krizden geçiyor

Fransa'da hükümetin otomotiv sektörü konusunda bir hamlede bulunması yönündeki beklentiler son zamanlarda arttı. Yaklaşık 400 bin kişinin istihdam edildiği Fransa otomobil piyasası, geçtiğimiz Nisan ayında salgın nedeniyle uygulanan tedbirlerden dolayı yüzde 90 oranında küçülmüştü. Söz konusu pazarın yeniden eski seviyeye gelmesinin ise uzun bir süre alacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin en büyük otomobil üreticilerinden Renault'nun devlet garantili 5 milyar euro çapında krediye ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Fransız medyası bu markanın önümüzdeki günlerde, bazı tesislerin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir tasarruf planı açıklayacağını öne sürüyor. Renault tarafından bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire de Renault'nun ağır bir krizde olduğunu bir süre önce, "Renault hayatta kalma mücadelesi veriyor" sözleri ile dile getirmişti.

dpa, Reuters/ET,JD

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