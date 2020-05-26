HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan otomotive yardım hamlesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan otomotive yardım hamlesi

26.05.2020 19:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Avrupa‘da otomotiv sektörünü de olumsuz yönde etkiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan otomotive yardım hamlesi

Cumhurbaşkanı Macron, otomotiv sektörü için 8 milyar euro hacminde kurtarma paketi planlandıklarını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını nedeniyle satış sayılarının düşmesi sonucu krize giren yerli otomobil markalarına yönelik 8 milyar euro hacminde bir kurtarma paketi planlandığını açıkladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz Avrupa'da otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Bu bağlamda yerli otomobil üreticilerine yönelik devlet desteğinin artarak devam edeceğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bu (otomotiv) ekonomimizin bir parçası ve binlerce istihdam demek" dedi. Salı günü Elysee Sarayı'nda sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Macron, daha sonra da ülkenin kuzeyindeki Etaples kentinde yer alan otomotiv yan sanayi markası Valeo'nun tesislerine ziyarette bulundu.

Macron burada devletin otomotiv sektörüne 8 milyar euro yardımla destekleyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Macron, bu destekle koronavirüs krizinin olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Emmanuel Macron ayrıca, söz konusu 8 milyarlık yardım paketinin bir milyarlık bölümünün, elektrikli otomobil ve hibrid otomobil alanlara devlet desteği olarak düşünüldüğünü vurguladı. Macron, e-otomobil alanlara devlet desteğinin 6 bin eurodan 7 bin euroya yükseltileceğini kaydetti.

Fransız Le Parisien gazetesi de konuyla ilgili haberinde, elektirikli otomobil alanlara devlet tarafından verilen 6 bin euroluk desteğin 8 bin euroya çıkarılacağını iddia etmişti. Böyle bir uygulamanın yürlüğe girip girmemesi haftalardır Almanya'da da tartışılıyor.

Renault ağır bir krizden geçiyor

Fransa'da hükümetin otomotiv sektörü konusunda bir hamlede bulunması yönündeki beklentiler son zamanlarda arttı. Yaklaşık 400 bin kişinin istihdam edildiği Fransa otomobil piyasası, geçtiğimiz Nisan ayında salgın nedeniyle uygulanan tedbirlerden dolayı yüzde 90 oranında küçülmüştü. Söz konusu pazarın yeniden eski seviyeye gelmesinin ise uzun bir süre alacağı tahmin ediliyor.

Ülkenin en büyük otomobil üreticilerinden Renault'nun devlet garantili 5 milyar euro çapında krediye ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Fransız medyası bu markanın önümüzdeki günlerde, bazı tesislerin kapatılmasını da içeren kapsamlı bir tasarruf planı açıklayacağını öne sürüyor. Renault tarafından bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire de Renault'nun ağır bir krizde olduğunu bir süre önce, "Renault hayatta kalma mücadelesi veriyor" sözleri ile dile getirmişti.

dpa, Reuters/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Ölü sayısı 100 bine dayandıÖlü sayısı 100 bine dayandı
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

Annesine yaptıkları kanınızı donduracak

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 32 bin 955'e yükseldi

Almanya'daki 3 camiye İslamofobik tehdit mektubu

Almanya'daki 3 camiye İslamofobik tehdit mektubu

ABD'de koronavirüsten can kaybı 100 bini aştı

ABD'de korkulan oldu! 100 bini aştı

ABD'de korkunç olay! Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 491 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100 bine dayandı

'7 metrelik alanda herkese bulaşıyor'

'7 metrelik alanda herkese bulaşıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.