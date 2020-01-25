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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle destek mesajı yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla. Dayanışma içindeyiz ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fransa macron

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