Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, \u00fclkesinin T\u00fcrkiye'nin yan\u0131nda oldu\u011funu belirtti.\nFransa Cumhurba\u015fkan\u0131, "D\u00fc\u015f\u00fcncelerim hayat\u0131n\u0131 kaybedenler ve yak\u0131nlar\u0131yla. Dayan\u0131\u015fma i\u00e7indeyiz ve destek vermeye haz\u0131r\u0131z." ifadelerini kulland\u0131. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Tatvan'dan Elaz\u0131\u011f'a yard\u0131m\u0130zmir\u2019de deh\u015fet: Annesini \u00f6ld\u00fcr\u00fcp intihar ettiC vitamini deposu ku\u015fburnunun faydalar\u0131 nelerdir?
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