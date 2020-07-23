Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı "Bir üye ülkenin kara sularının ihlal ya da tehdid edilmesi kabul edilemez. Akdeniz'deki güvenliğimizi başka aktörlerin ellerine bırakmak büyük bir hata olacaktır. Bu, Avrupa için bir seçenek değil ve her durumda Fransa bunun olmasına izin vermez. Türkiye'nin egemenliğini ihlal ettiği Yunanistan ve Kıbrıs'a tam dayanışma duygularımızı bir kez daha söylemek isterim. Bir üye ülkenin kara sularının ihlal edilmesi bizim tarafımızdan kabul edilemez. Fransa'nın desteğine güvenebilirsiniz. Avrupa da bunu kararlı bir tutumla dile getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Libya'da da yaptırım yolu

Libya'da da aynı şekilde bağımsızlıkların ihlali durumunun söz konusu olduğunu belirten Macron, Libya'da "kim olursa olsun, yabancı ülkelerin silah yardımı yapmasına izin verilmemesi gerektiğini" dile getirdi.

Macron "Irini operasyonu AB'nin bu konuda aldığı önlemlerden birisi. Ama inandırıcılık kazanması için daha da genişletilmeli. Yabancı güçlerin silah yardımı karşısında bizim yaptırım yolunu seçmemiz lazım. Bu ateşkesin sağlanması ve gerçek bir politik çözüm yoluna gidilmesi için şart. Bu konuda da Fransa bastırmaya devam edecek" diye konuştu.