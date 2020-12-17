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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

17.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Macron'un kendisini karantinaya aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Fransa Cumhurbaşkanı’nın bugün yapılan COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. PCR testi ilk semptomların görülmesi üzerine yapılmıştır” denildi. Macron’un virüsü nereden kapmış olabileceğine dair çalışmanın da sürdüğü ifade edildi.

Emmanuel Macron’un 7 gün boyunca karantinada kalacağı bu süre zarfında izole bir ortamda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Macron’un tüm seyahatlerinin iptal edildiğini söyledi. Macron’un 22 Aralık’ta Lübnan’a yapacağı seyahat de iptal edilen gezileri arasında.

Fransa Cumhurbaşkanı 10-11 Aralık tarihlerinde AB Liderler Zirvesi’ne katılmıştı. Fransa Başbakanı Jean Castex de Macron’la yakın zamanda görüştüğü için kendisini karantinaya alacağını açıkladı. Benzer şekilde Parlamento Başkanı Gerard Larcher de Macron’la görüştüğü için karantinaya girdi.

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