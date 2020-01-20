Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde emeklilik reformu protestosu

Özellikle Paris'te grevler trafik sıkışıklığa neden olmuş ve yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.

Macron, Versay Sarayı'nda ülkeye yatırım imkanlarını görüşmek üzere 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile toplantı yaptı.

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.

Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

