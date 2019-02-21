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Fransa Cumhurbaşkanı'nın belediye binalarındaki portreleri çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı'nın belediye binalarındaki portreleri çalındı

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Lyon Macron'un portresi

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