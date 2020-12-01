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Fransa'da 300 kg ağırlığındaki adam vinçle kurtarıldı

01.12.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Fransa'da 300 kg ağırlığındaki adam vinçle kurtarıldı

Fransa’nın Perpignan şehrinde yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığında morbid obeziteden muztarip bir kişinin evinden çıkarma operasyonu 50 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Alain Panabiere adındaki adam, evinin duvarında bir geçit açılarak ve vinç kullanılarak çıkarıldı.

Güney Fransa’da Yaklaşık olarak 50 polis, kurtarma görevlisi ve doktor, artık kendini yatak odasındaki zeminden kaldıramayan ve merdivenlerle evinden çıkamayan obez bir adamı evinden çıkarmak için seferber oldu.

Avukatı Jean Codognes, Perpignan şehrinde yaşayan 53 yaşındaki müvekkili Alain Panabiere’in ‘büyük ihtimalle’ ayağını kırdıktan sonra kendi evinde mahsur kaldığını söyledi.

Codognes, geçen ekim ayında Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e yazdığı dilekçede, müvekkiline kardeşi tarafından yemek verildiğini ancak durumunun kötüleştiğini belirterek, acil kurtarma çağrısında bulunmuştu.

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Avukatın çağrısının ardından yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığındaki Panabiere ile Fransa'nın Obezite Karşıtı Derneği de 'tehlikedeki bir kişiye yardım etme konusunda başarısız olma' gerekçesiyle şikayette bulundular.

Polis, iki katlı evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine alırken, avukat Codognes "Bu yüksek riski bir operasyon" ifadelerini kullandı.

Polisin, bir kaza olma ihtimaline karşın, komşulardan da evlerinden çıkmalarını istediği, binanın sağlamlaştırıldığı ve işçilerin üst kattaki bir duvarda bir geçit açtığı aktarıldı.

Panabiere'e serum takılmasının ardından dikkatlice metal bir konteynere konup bekleyen ambulansa taşınmak üzere vinçle dışarı çıkarıldı.

Endokrinoloji, diyabet ve beslenme uzmanı ve Montpellier'deki en yakın hastanenin başkanı Antoine Avigno, "5 yıl boyunca hareketsiz kalan bir kişiyi tekrar hareket ettirmeyi başladığınızda, kalp dekompansasyonu ve damar trombozu oluşma riski vardır" diye konuştu.

Avigno, "Uzun süredir dinlenmekte olan kardiyovasküler sistemi yeniden canlandırıyorsunuz" diye ekledi.

Avignon, Panabiere'in rehabilitasyona gönderilmeden önce Montpellier'de tedavi göreceğini söyledi.

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