Fransa'da 300 kg ağırlığındaki adam vinçle kurtarıldı

Güney Fransa’da Yaklaşık olarak 50 polis, kurtarma görevlisi ve doktor, artık kendini yatak odasındaki zeminden kaldıramayan ve merdivenlerle evinden çıkamayan obez bir adamı evinden çıkarmak için seferber oldu.

Avukatı Jean Codognes, Perpignan şehrinde yaşayan 53 yaşındaki müvekkili Alain Panabiere’in ‘büyük ihtimalle’ ayağını kırdıktan sonra kendi evinde mahsur kaldığını söyledi.

Codognes, geçen ekim ayında Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e yazdığı dilekçede, müvekkiline kardeşi tarafından yemek verildiğini ancak durumunun kötüleştiğini belirterek, acil kurtarma çağrısında bulunmuştu.

Avukatın çağrısının ardından yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığındaki Panabiere ile Fransa'nın Obezite Karşıtı Derneği de 'tehlikedeki bir kişiye yardım etme konusunda başarısız olma' gerekçesiyle şikayette bulundular.

Polis, iki katlı evin bulunduğu sokağı güvenlik çemberine alırken, avukat Codognes "Bu yüksek riski bir operasyon" ifadelerini kullandı.

Polisin, bir kaza olma ihtimaline karşın, komşulardan da evlerinden çıkmalarını istediği, binanın sağlamlaştırıldığı ve işçilerin üst kattaki bir duvarda bir geçit açtığı aktarıldı.