Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kalkıyor

Fransa’da Kovid-19 vaka sayının düşmesiyle birlikte tedbirlerde gevşetiliyor. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını ancak statlar ve pazarlar gibi kalabalığın oluştuğu durumlarda maske zorunluluğun devam edeceğini açıkladı.

"DURUM DAHA HIZLI ŞEKİLDE İYİLEŞİYOR"

20 Haziran'dan itibaren de saat 23.00 ile 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını kaydeden Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor" dedi.

SON 24 SAATTE 3 BİN 58 YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 45 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 607’e yükseldiği aktarıldı.

Pfızer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 46 milyon 192 bin 65 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 31 milyon 83 bin 259’una tek doz, 15 milyon 108 bin 806’sına ise iki doz aşı yapıldı. (İHA)

