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Fransa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarında rekor artış! Başbakan Castex: Halka 100 euro yardım yapılacak

22.10.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Başbakanı Jean Castex, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin euronun altında olanlara 100 euro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini bildirdi.

Fransa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarında rekor artış! Başbakan Castex: Halka 100 euro yardım yapılacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, TF1 televizyon kanalında, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışların ardından hükümetin aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

100 EURO YARDIM

Aylık net geliri 2 bin euronun altında olan 38 milyon Fransız vatandaşına 100 euro yardımda bulunulacağını dile getiren Castex, bu ödemelerin herhangi başvuruya gerek kalmadan aralık ayında yapılacağını ifade etti.

Castex, bu uygulamanın devlete maliyetinin 3,8 milyar euro olacağını belirtti.

Jean Castex, doğal gaz kullanım bedellerinin de gelecek yıl boyunca sabit olacağını söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Fransa'da akaryakıt fiyatlarında görülen rekor artışlarla motorinin litresi 1,56 euroya, benzinin litresi ise 1,63 euroya çıkmıştı.

Ülkede doğal gaz ücretlerine de 1 Temmuz'da yüzde 10, 1 Ağustos'ta yüzde 5,3, 1 Eylül'de yüzde 8,7 ve 1 Ekim'de yüzde 12,6 zam yapılmıştı.

Fransa'nın gündemini sarsan sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de akaryakıt vergilerine yapılan zamlar nedeniyle başlamıştı.

Kaynak: AA

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Fransa
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